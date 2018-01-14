أبو حسان يتساءل عن الاعتداءات على أراض وادي الأردن

الاصلاح نيوز –

وجه النائب خالد أبو حسان، إلى الحكومة ثلاثة أسئلة تتعلق بالاعتداءات على أراض سلطة وادي الأردن، والقضايا الضد دائرة الآثار العامة، والتبرعات المالية التي تقاضتها إدارة مهرجان جرش لثلاثة أعوام.

ففي سؤاله الأول الموجه إلى رئيس الوزراء هاني الملقي، تساءل أبو حسان “هل تم رصد أي تبرعات مالية مستلمة من إدارة مهرجان جرش للأعوام 2015 و2016 و 2017؟، وكم بلغت قيمة هذه التبرعات”.

وفي سؤاله الثاني الموجه إلى وزير المياه والري حازم الناصر، تساءل أبو حسان “هل تم إعتداءات على أراض سلطة وادي الأردن، وكم تبلغ مساحات الأراضي المعتدى عليها؟، وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة بحق المعتدين على أملاك السلطة من أراض ومياه؟”.في حين طالب بسؤاله الثالث والموجه إلى وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، بـ”معرفة القضايا المقامة ضد دائرة الآثار العامة لدى المحاكم الأردنية، وما هي طبيعتها وأسبابها وقيمتها المالية؟”.