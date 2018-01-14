(الأعيان) يناقش الموازنة الإثنين

الاصلاح نيوز –

يناقش مجلس الأعيان، صباح الإثنين، مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018، وموازنة الوحدات الحكومية، للعام نفسه، بعد إحالتهما من اللجنة المالية في المجلس.وكانت اللجنة المالية، في مجلس الأعيان، ناقشت، الأحد، مشروع قانون الموازنة، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وطاقمه الاقتصادي، قبل إحالتها للمجلس كما هي.

ووضعت اللجنة، مجموعة من التوصيات، على مشروع قانون الموازنة، اشتملت على إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الاجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل إلى 63 عاما.وتشير التوقعات، إلى إقرار الموازنة في يوم واحد، للانتقال إلى مرحلة صدور الإرادة الملكية على مشروع القانون قبل أن يصبح ساري المفعول دستوريا.وكان مجلس النواب، أقر مشروع قانون الموازنة، نهاية الشهر الماضي، خلال يوم واحد، وهو وقت قياسي.