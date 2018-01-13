الأردن ينهي عملية إدخال المساعدات الى “الركبان”

الاصلاح نيوز :-

أكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري اليوم السبت، أن اخر 13 شاحنة مساعدات دخلت أمس الجمعة الى مخيم الركبان الواقع على الحدود بين الأردن وسوريا.

وقال الحواري أن كافة المساعدات تم ادخالها خلال الاسبوع الماضي عبر الساتر الترابي، بمساعدة القوات المسلحة الاردنية.

واشار الى ان المساعدات وصلت لـ 10 الاف أسرة سورية في الركبان، أي نحو 50 ألف لاجئ.

وذكر موقع القيادة العامة للقوات المسلحة ان الجيش العربي أنه تابع خلال الايام الماضية ادخال المساعدات الإنسانية الى المخيم الواقع على الحدود السورية، بحضور منسق الشؤون الإنسانية الممثل المقيم للأمم المتحدة أندرسون بيدرسن ومدير أمن الحدود العميد الركن علي المومني.

وبحسب مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، ‘تم ايصال المساعدات باعتماد آلية الرافعة التي تحمل المساعدات عبر الحدود، وتم تسليمها لوجهاء العشائر في منطقة الركبان’.

وبدوره شكر الحواري أمن الحدود على الجهود الجبارة التي بذلها منتسبوه لإدخال المساعدات الى اللاجئين في الركبان.

وتأتي هذه المبادرة بطلب من الأمم المتحدة بعد تدهور أوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، حيث أن مسؤولية التعامل مع تجمع الركبان مسؤولية سورية دولية وليست أردنية، وأن قاطني التجمع سوريون ومتواجدون على اراض سورية.