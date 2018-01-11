رفع اجور النقل الاسبوع المقبل

الاصلاح نيوز-

أكد مصدر مسؤول في امانة عمان الكبرى ان اللجنة المشكلة من مندوبي وزارة الطاقة ووزارتي ‘الصناعة والتجارة’ و’النقل’ وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وامانة عمان انهت عملها بدراسة واقع اجور النقل في المملكة، مرجحا اعلان التعرفة الجديدة مطلع الاسبوع المقبل.

وتشمل التعرفة الجديدة رفع اجور حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيارات التكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.

وأخذت التعرفة الجديدة لسيارات التكسي بعين الاعتبار زيادة أجر وقت الانتظار في حال الوقوف والازدحامات المرورية في الطريق، بحسب المصدر، مشيرا الى ان ذلك جاء بسبب رفض بعض سائقي التكسي المرور ببعض الطرق بسبب الازدحامات فيها.

وقال المصدر لـ عمون إن القرار الذي ستتخذه هيئة تنظيم قطاع النقل البري يجب أن يعكس النسبة التراكمية (ارتفاعا أو انخفاضا) لأسعار المحروقات، بحسب التوصيات المقدمة من قبل اللجنة المشتركة، حيث يجب ان تصل النسبة التراكمية إلى 20 % أو أكثر.

وبين انه في حال وصلت نسبة الارتفاع أو الانخفاض على أسعار المحروقات الى 20 %، بالإضافة الى المتغيرات التي تتعلق بمعدل التضخم والكلف التشغيلية سيتم عكسها على معادلة احتساب اجور النقل العام في المملكة.

وبين ان اجور النقل لا ترتبط فقط بأسعار المشتقات النفطية، فالمعادلة تتكون من عدة بنود هي المشتقات النفطية والكلف التشغيلية والاستهلاك ونسب التضخم.