شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال في غزة

الاصلاح نيوز-

استشهد مواطن فلسطيني واصيب ثلاثة آخرون إثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار، مساء اليوم الخميس، على عشرات الشبان الذين وصلوا للتظاهر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية أن طواقم الاسعاف نقلت الشهيد مع المصابين من شرق المخيم الى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: ان شابا فلسطينيا استشهد نتيجة اصابته بعيار ناري في الصدر شرق البريج وجار التعرف على هويته.

ووصل عشرات الشبان الى الحدود في نطاق التظاهرات المتواصلة ضد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.