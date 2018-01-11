السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق على نجران

الاصلاح نيوز-

اعترض الدفاع الجوي السعودي، الخميس، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران.

واعلن الحوثييون اطلاق صاروخا باليستيا استهدف منطقة نجران في المملكة العربية السعودية.

والجمعة الماضية، رصدت مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور لصاروخ حوثي تم اعتراضه بمنطقة نجران، وأظهرت الصور تناثر شظايا الصاروخ على إحدى السيارات، ما أدى لإتلافها جزئياً دون أي إصابات.

وتعليقا على الصاروخ الذي أطلق على نجران الجمعة وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في السابعة و56 دقيقة من صباح الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران بالمملكة.