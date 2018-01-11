فريز: قيمة الشيكات المرتجعة لنقص الرصيد مليار دينار

الاصلاح نيوز-

بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بسبب نقص الرصيد مليار دينار في العام الماضي من أصل 5ر45 مليار دينار قيمة الشيكات التي تم تداولها بين البنوك، بحسب محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز الذي اعتبر أنها نسبة مقبولة عالميا.

وجاء ذلك في رده على استفسار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعيليك والذي اطلع برفقة أعضاء من اللجنة أمس على إجراءات البنك للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي.

وأكد فريز أن تعليمات واضحة صدرت للبنوك بعدم التعامل مع العملات الافتراضية حماية للمواطنين والمستثمرين لارتفاع نسبة المخاطر بها، وكان ذلك أيضا ردا على استفسار النائب أبو صعيليك.

وجدد الدكتور فريز تحذير المواطنين من المضاربات في العملات الافتراضية كونها تتعرض لتقلبات حادة في السوق العالمية.

وأعرب فريز عن تقديره لجهود لجنة الاقتصاد والاستثمار واهتمامها بالتطورات الاقتصادية في المملكة.

وأوضح المحافظ أنه تم إنشاء نافذة تمويلية بقيمة 1ر1 مليار دينار، بهدف تمويل مشروعات تنموية بفائدة منخفضة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والسياحة، لافنا إلى أن حجم الاستفادة منها بلغت 460 مليون دينار، وذلك إلى جانب 440 مليون دولار مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبتمويل من البنك الدولي وبعض صناديق التمويل العربية.

ولفت الدكتور فريز إلى أن البنك المركزي أنشأ صندوق الريادة الأردني برأسمال 100 مليون دولار، مؤكدا أنه سيتم العمل بالصندوق الشهر المقبل.

وبين المحافظ أن احتياطات المملكة من العملات الاجنبية بلغت 4ر12 مليار دولار، يضاف لها 8ر1 مليار دولار من الذهب، ما يشكل دعامة حقيقية للعملة الوطنية.

وقدمت المدير التنفيذي لدائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي، مها البهو، عرضا لاستراتيجية الاشتمال المالي التي تم إطلاقها أخيرا، وتضمنت محاور أبرزها حماية المستهلك المالي وتمكين المرأة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.-(بترا)