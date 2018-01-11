الأمن يضبط مزوري شهادات تدريبية وتعليمية

الاصلاح نيوز-

ضبطت شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في إدارة البحث الجنائي، أشخاصا يقومون بتزوير شهادات تدريبية وتعليمية، وفق ما أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس.

وقال المصدر، إنه وعلى إثر متابعة معلومات وردت إلى إدارة البحث الجنائي مفادها قيام أحد المراكز التدريبية غير المرخصة قانونا بعقد عدد من الدورات التدريبية المتنوعة للطلاب وإيهامهم أن هناك اتفاقيات مبرمة مع عدد من الجامعات والمعاهد الرسمية المحلية والأجنبية، وأن هذه الشهادات مصدقة من تلك الجامعات؛ حيث قاموا بالترويج لتلك الدورات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم توقيع الضحايا على كمبيالات لتهديدهم حال تقديم شكاوى بحقهم.

وأضاف المصدر، أنه من خلال التحقيقات ومتابعة جمع المعلومات، ألقي القبض على شخصين تورطا بتلك القضية، وضبط بحوزتهما عدد من الأختام المقلدة، إضافة إلى أجهزة حاسوب و26 شهادة مزورة مروسة باسم إحدى الجامعات.

وأشار المصدر إلى أنه وبالتحقيق مع المذكورين، اعترفا بتزيور الشهادات وجرى توديعهما إلى القضاء بعد أن تقدم 14 شخصا بشكاوى بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبلهما.

“الغد”