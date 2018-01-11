ضبط مطلوب أطلق النار باتجاه منزل في الزرقاء

الاصلاح نيوز-

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، القبض على مطلوب كان أطلق النار باتجاه أحد المنازل في الزرقاء، فيما تم كذلك ضبط سلاح ناري بحوزته، وفق ما أبلغ مصدر أمني.

وقال المصدر “إنه على إثر ورورد بلاغ لغرفة عمليات مديرية شرطة الزرقاء بقيام أحد الأشخاص المطلوبين بإطلاق عيارات نارية باتجاه أحد المنازل بدون وقوع إصابات تذكر، إثر خلافات سابقة، حيث تم تحريك أقرب دوريات البحث الجنائي للمكان وتعزيزها بدوريات من المركز الأمني المختص ليلوذ مطلق النار بالفرار بعد مشاهدته لرجال الأمن العام، لكن تمت مطاردته وإلقاء القبض والسيطرة عليه وتم ضبط بحوزته سلاح ناري، فيما بوشرت التحقيقات معه”.

“الغد”