الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للحج

الاصلاح نيوز-

أعلنت دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لها الموسم 1439هـ للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة http://hajj.gov.jo من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 14/1/2018م ولغاية الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 28/1/2018م.

ودعت الوزارة الراغبين بالتسجيل إلى مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني للحصول على فيشة التسجيل الأولي مقابل مبلغ مائتي دينار محسوبة من قيمة التكاليف لمن تنطبق عليهم أسس اختيار الحج ومستردة لمن لم يتم اختيارهم.

كما دعت إلى الاتصال على الأرقام (065621188)/(0795900036) /(0797166999)، للحصول على مزيد من المعلومات.