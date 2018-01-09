القبض على متورطين أخرين بالاعتداء على محل بوسط البلد

الاصلاح نيوز-

تمكن العاملون في شبعة بحث جنائي العاصمة، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على اثنين آخرين من المتورطين بمهاجمة محل تجاري في وسط البلد.

ووفق مصدر أمني فإنه بعد البحث والتحري عنهما واستدراجهما تم إلقاء القبض عليهما، حيث بوشرت التحقيقات معهما تمهيداً لإحالتهما والأوراق التحقيقة للقضاء.

وكان الأمن ألقى أمس الاثنين، القبض على المتهم الرئيسي في القضية.

وأوضح المصدر حينها أنه “وفور ورود البلاغ في تلك الحادثة إضافه إلى انتشار فيديو يظهر عدد من الأشخاص يقومون بالاعتداء وتكسير أحد المحال التجارية وبوشر التحقيق في ملابساتها وجمع المعلومات حولها لتحديد هوية الأشخاص الذين كانوا ملثمين عند ارتكابهم لفعلتهم وتم من خلال ذلك تحديد هوية المشتبه بهم والقي القبض على أحدهم وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية وبحقه 38 أسبقية ومطلوب بقضية إيذاء فيما جرى التعميم على الأشخاص الباقين.