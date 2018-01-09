التربية تنفي وجود خطأين في سؤالين بامتحان الرياضيات العلمي

الاصلاح نيوز–

نفى مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، وجود خطأ فيزيائي أو رياضي في فرعين من سؤالين في امتحان مبحث الرياضيات المستوى الثالث للفرع العلمي الذي تقدم اليه الطلبة الأحد الماضي.

وقال العجارمة إن لجان التصحيح الخاصة بمبحث الرياضيات بكلا فرعيه العلمي والأدبي في جميع محافظات المملكة اجتمعت اليوم، في إدارة الامتحانات للاتفاق وتوحيد الإجابة النموذجية لجميع مراكز التصحيح.

وأضاف أنه خلال الاجتماع تم سؤال لجان التصحيح عمما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، فيما يتعلق بوجود خطأ فيزيائي ورياضي في سؤالين للفرع العلمي بمبحث الرياضيات، إلا أن جميع رؤساء اللجان والذي يزيد عددهم عن 40 مصححاً وهم رؤساء تصحيح مراكز الخاصة بمبحث الرياضيات باعتبارهم خبراء وأكاديمين والمشرفين والمتخصصين في مادة الرياضيات وقياس وتقويم لهذه المادة نفوا هذا الأمر.

وبين أن الامتحان لا يوجد فيه أي خطأ علمي وأن جميع الأسئلة التي وردت في الامتحان جميعها من ضمن المناهج المقرر.

وأشار العجارمة إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز التصحيح لاعتماد أية إجابة صحيحة لصالح الطالب وإن كان هناك أكثر من طريقة لحل السؤال.

وأبدى رؤساء القاعات ارتياحهم لهذا الامتحان لما يتمتع به من خصائص راعت الفروقات الفردية بين الطلبة ومستوياتهم، لافتا إلى أن الامتحان تضمن مهارات عليا ودنيا، بحسب العجارمة الذي أوضح أن مادة الرياضيات ليست مادة للتلقين والحفظ وإنما مادة تعتمد على التدريب المستمر من المراحل العمرية الصغرى وحتى مراحل العمرية العليا.

وبين أن الامتحان فيه تنوع فقرات الموضوعية والمقالية.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات نسبوها إلى طلبة ومعلمين مفادها وجود خطأين في فرعين من سؤالين في امتحان مبحث الرياضيات المستوى الثالث للفرع العلمي، والذي تم تقديمه الأحد الماضي.

“الغد”