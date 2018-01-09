الترخيص تطرح أرقاماً مميزة للبيع بمزاد علني

الاصلاح نيوز-

أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الثلاثاء، طرح مجموعة من الأرقام الأكثر تميزا للبيع بالمزاد العلني.

وبحسب الإدارة فإن “المزاد سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/1/24 الساعة العاشرة صباحاً في المركز الرئيسي بماركا الشمالية مبنى رقم (1) قاعة رقم (1)”.

وأضافت أن “على الراغبين المشاركة في المزاد إحضار شيك بنكي بذات الموعد على أن يكون الشيك مصدقاً باسم محاسب إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإضافة لوظيفته أو نقداً بقيمة 10% كتأمين من قيمة الحد الأدنى للرقم المزاود عليه”.

علماً أن “الحد الأدنى للمزاودة / الأرقام الأحادية (30000)، الأرقام الثنائية (20000)، الأرقام الثلاثية (10000)، الأرقام الرباعية (6000)، الأرقام الخماسية (5000)، ويضاف إلى قيمة المزاودة الأخيرة ضريبة مبيعات بنسبة 16%”.