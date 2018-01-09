الملك: يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا

الاصلاح نيوز-

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني تحية إلى منتسبي جهاز المخابرات العامة، ولكل الجباه السمر في القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية.

وقال جلالته في تغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‘يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا، بإذن الله، طالما ظلت جبهاته مسيجة بعزائم أسود تحمي حماه وتدافع عن ثراه.’

وتاليا ما كتبه جلالته:

‘يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا، بإذن الله، طالما ظلت جبهاته مسيجة بعزائم أسود تحمي حماه وتدافع عن ثراه. فإلى منتسبي جهاز المخابرات العامة، ولكل الجباه السمر في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تحية، بكم نفاخر العالم وبجهودكم يظل الوطن منيعا’