إعلان أسماء المستفيدين من المنح والقروض الجامعية (رابط)

الاصلاح نيوز-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، القوائم المبدئية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والبعثات والقروض للطلبة الدارسين في الجامعات الرسمية، لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، والمنفذة من خلال الوزارة للعام الدراسي 2017/ 2018.

ويمكن للطلبة “النقر هنا” للاطلاع على النتائج المبدئية.

وبلغ عدد المستفيدين من المنح والقروض 42647 طالبا وطالبة، فيما بلغ مجموع الطلبات المقدمة الصحيحة 42647 طالبا وطالبة، منهم 2582 طالبا وطالبة لمستوى درجة الدبلوم المتوسط انطبقت عليهم شروط المنافسة وقاموا باستكمال أوراقهم حسب الأصول.

ودققت جميع هذه الطلبات من قبل اللجنة الفنية المختصة في الوزارة، كما تم تعديل الطلبات التي تحتاج إلى ذلك ضمن برامج محوسبة تتضمن التدقيق والتعديل بشفافية وفق بيان صدر عن الوزارة.

وعولجت البيانات والمعلومات الخاصة بالطلبة من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة، والمفاضلة بين الطلبة حسب المعايير الرئيسة، وهي “الوضع الاكاديمي للطالب، ودخل الأسرة، ومكان الإقامة (البعد أو القرب من الجامعة)، وعدد الإخوة الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع.

واستفاد من المنح والبعثات والقروض للعام الدراسي 2017/ 2018، (42647) طالبا وطالبة وبنسبة 100% لعدد الطلبة المتقدمين، حيث حصل 632 طالبا على منح كاملة من الديوان الملكي الهاشمي، واستفاد 30 من منح الأميرة منى لدعم التمريض، وبلغت بعثات أوائل المملكة (61)، وبعثات أوائل الألوية (296).

كما بلغت بعثات مدارس جيوب الفقر (81)، وبعثات الطب البيطري (8)، وبعثات صندوق دعم الطالب للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من إقليمي الوسط والشمال الدارسين في الجامعات المشمولة ببعثات الشمال والوسط، (550)، وصندوق دعم طلبة/ بعثات تخصص الأراضي الجافة في الجامعة الهاشمية (14)، وصندوق دعم طلبة بعثات تخصص الشريعة (100)، وصندوق دعم طلبة التمريض/إناث(701)، وصندوق دعم طلبة التخصصات المهنية والتطبيقية (2114)، وصندوق دعم الطالب(7941).

وقدم صندوق دعم الطالب قروضا/ 45 ساعة معتمدة لـ(27568) طالبا، ولبعثات دبلوم متوسط (2551).

ويمكن للطلبة الاطلاع على النتائج المبدئية، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض فعليه أن يتقدم باعتراض إلكتروني، اعتباراً من اليوم، ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين المقبل، وأن يسلم الوثائق المعززة لاعتراضه في مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها لمدة أسبوع من تاريخ إعلان النتائج المبدئية.

يذكر بأن صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية ومنذ نشأته في العام الدراسي 2004/2005 وحتى العام الدراسي 2016/2017 قدم حوالي 139.5 مليون دينار كقروض لطلبة الجامعات وكليات المجتمع، و89 مليون و174 ألف دينار كمنح.