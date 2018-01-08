الملكية الأردنية تضيف 7 مدن عالمية إلى شبكتها

الاصلاح نيوز-

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن توسيع اتفاقيتين مبرمتين على أساس الرمز المشترك (Codeshare) مع كل من الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الماليزية، ما يضع أمام مسافري الملكية الأردنية سبع وجهات عالمية جديدة ويتيح أمامهم المزيد من خيارات السفر عبر شبكتها الجوية.

وقالت في بيان صحافي ان قرار توسيع اتفاقية التشارك بالرمز بين الملكية الأردنية والخطوط الجوية التركية والقائمة بينهما منذ عام 2015، اضاف ثلاث وجهات جديدة بعد اسطنبول، هي صوفيا وميلانو وسراييفو، حيث بدأت الملكية الأردنية بوضع الرمز الخاص بها على تذاكر رحلات التركية وإجراء الحجوزات للمسافرين على هذه الوجهات الإضافية.

كما أتاحت الملكية الأردنية لمسافريها من خلال توسيع اتفاقيتها مع الخطوط الجوية الماليزية والموقعة بينهما في العام 2010 إمكانية الوصول إلى أربع وجهات جديدة بعد كوالالمبور، هي؛ بينانج ولنكاوي في ماليزيا، وسيدني وملبورن في استراليا، حيث بدأ المسافرون بحجز رحلاتهم على هذا الأساس منذ أواخر الشهر الماضي.

واشارت الى ان الملكية الأردنية ترتبط بإتفاقيات تجارية على أساس الرمز المشترك مع 15 شركة طيران عربية وعالمية، منها سبع إتفاقيات مع شركات طيران حليفة ضمن تحالف oneworld العالمي للطيران وهي: أميركان إيرلاينز، بريتش أيرويز، آيبيريا الإسبانية، الخطوط السيبيرية S7، الماليزية، السريلانكية، القطرية، وثماني اتفاقيات أخرى مع: الخطوط التركية، العُمانية، الشرق الأوسط اللبنانية، أليتاليا، تاروم الرومانية، طيران الخليج، الخطوط السورية وشركة ميريديانا فلاي الإيطالية.

واوضح المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر أن توسيع آفاق التعاون التجاري بين الملكية الأردنية وشركات الطيران العالمية التي ترتبط معها الملكية بإتفاقيات تجارية على أساس الرمز المشترك، يأتي ضمن مساعي الشركة في الوقت الحاضر لتطوير مجمل خدماتها المتعلقة بالسفر، وتعزيز مكانتها التنافسية اقليمياً وعالمياً، الأمر الذي ستنعكس آثاره الإيجابية على حركة المسافرين وإتاحة الفرص أمام مختلف الفئات للتنقل بسهولة أكبر وبأسعار أفضل عبر العالم.

وأضاف ان توسيع اتفاقيتي الرمز المشترك مع الخطوط التركية والخطوط الماليزية سيمكن مسافري الملكية الاردنية من متابعة رحلاتهم الى الوجهات المذكورة، ما يسهم في زيادة حركة النقل الجوي على شبكة الملكية الأردنية التي تتميز بالمرونة وربطها بشكل اكبر تفاعلاً مع شبكات هاتين الناقلتين، مؤكداً أن الملكية الأردنية تعمل على تعزيز ترابط شبكتها الجوية مع شبكات شركات الطيران العالمية الأخرى، لاسيما التي تعقد معها اتفاقيات تجارية على أساس التشارك بالرمز أو المتحالفة معها تحت مظلة تحالف oneworld.-(بترا)