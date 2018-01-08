340 مليون دينار مستوردات مواد التجميل العام الماضي

الاصلاح نيوز-

أعلنت مديرة مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومواد التجميل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة سهيلا بطارسة، أن قيمة مستوردات المملكة من مستلزمات ومواد التجميل للعام المنصرم، بلغت نحو 340 مليون دينار.

وقالت بطارسة، إن المديرية تعاملت العام الماضي مع 20899 معاملة فواتير لأجهزة طبية ومستلزمات، و798 معاملة مواد تجميل، لافتا إلى أن المديرية تعنى بإجازة تداول والسماح باستيراد الأجهزة الطبية، بما فيها المعقمات والمطهرات والمستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية.

وأشارت بطارسة، إلى إنجاز 417 معاملة تسجيل مستلزمات، و611 معالمة تغيير على مستلزمات مسجلة، بالإضافة إلى إنجاز 1246 معاملة تسجيل تجميل، و701 معاملة تصديق شهادات، كما بلغ عدد مستحضرات التجميل المسجلة العام الماضي نحو 4520 مستحضرا.-(بترا)