اسعار الخضار والفواكه في المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 2422 طنا، منها 1546 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي، قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، منها: باذنجان اسود عجمي بين 100-200 فلس، بصل ناشف 250 – 500 فلس، البطاطا 300 – 700 فلس، البندورة 50 -150 فلسا، الجزر 300 -400 فلس، الخيار 150 – 500 فلس، الزهرة 50 – 150 فلسا، الكوسا 150 – 500 فلس، الليمون 250 – 750 فلسا، موز بلدي 250- 700 فلس. (بترا)