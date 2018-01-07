الرزاز: امتحانات التوجيهي تركز على الفهم وليس الحفظ

الاصلاح نيوز-

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاحد، أن الوزارة بدأت بتطوير امتحان الثانوية العامة بشكل صحيح، مشيرا الى ان الامتحانات تركز على الفهم وليس الحفظ.

وقال الرزاز خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إن سياسة التركيز على الحفظ ادت الى رسوب الطلب.

واضاف ان تطور امتحان التوجيهي مستمر، مشيرا الى ان الوزارة ستبدأ بإدخال حوسبة الامتحان خلال العام القادم.

واشار الى ان الوزارة تنتقل في امتحان التوجيهي من طريقة قياس الى اخرى، أي من مرحلة العلامة الخام، الى مرحلة العلامة المعيارية.

ووجه الرزاز الطلبة الى الابتعاد عن الحفظ وفهم المواد.

وعن الامتحان التجريبي المدرسي قال الرزاز انه في غاية الاهمية لتأهيل الطالب للامتحان الوزاري، مشيرا الى انه لا يمكن اعتماد نسب منه في النتائج النهائية لتحقيق العدالة بين الطلبة.

وشكر الرزاز معلمي التربية على الدور الذي يقومون به، مبينا ان ما لمسه من حرص لديهم على مصلحة الطلبة يجعل الجميع يرفع القبعات احتراما لهم.