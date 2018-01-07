توقيف أم ضربت طفلتها حتى ماتت

الاصلاح نيوز-

اوقف مدعي عام الجنايات عشرينية 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة، بتهمة الضرب المفضي الى الموت بحق طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات، والتي كانت وصلت أمس الى مستشفى البشير متوفاة ويظهر على جسدها اثار كدمات وحروق، وفق ما أكد مصدر مقرب من التحقيق.

واضف المصدر ، ان الطفلة كانت تعرضت للضرب بعصى والايدي على انحاء متفرقة من جسدها بالاضافة الى شبهة تعرضها للضرب مسبقا.

واشار الى ان الطفلة تعيش في كنف والدتها المطلقة ذات الـ 22 عاما والمتزوجة من رجل اخر، وان والد الطفلة لم يكن على علم بتعرض طفلته للضرب.

وأكد ان الام ذكرت خلال التحقيق معها ان الطفلة نحيلة وكانت تضربها لاجبارها على الطعام ولغايات التأديب.

وكشف المصدر ان الطفلة هزيلة ونحيلة.

وكانت الاجهزة الامنية اخبرت والدها بوفاة طفلته التي وصلت الى مستشفى البشير متوفاة، حيث تقدم الاخير بالشكوى.

وكانت الاجهزة الامنية حولت جثة الطفلة الى المركز الوطني للطب الشرعي لغايات التشريح والوقوف على اسباب الوفاة، ولازال التحقيق جار.