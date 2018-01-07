173 طلبا لرئاسة 4 جامعات

الاصلاح نيوز-

بلغ عدد الطلبات المقدمة لشغل منصب رئيس جامعات: اليرموك، والعلوم والتكنولوجيا الأردنية، والحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، 173 طلبا، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي.

وبين الطويسي في بيان، اليوم الأحد، تقدم 42 طلبا لرئاسة جامعة اليرموك و27 للعلوم والتكنولوجيا و38 لـ”الحسين بن طلال” و66 للطفيلة التقنية.

وأشار الطويسي بأن عملية استقبال الطلبات لجامعة الطفيلة التقنية بدأت في الخامس من الشهر الماضي وانتهت في الثاني عشر من الشهر نفسه، بناءً على إعلان صادر عن مجلس التعليم العالي للتقدم والترشيح لشغل المنصب، أما عملية استقبال طلبات جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة الحسين بن طلال فقد بدأت في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي وانتهت في الرابع من الشهر الحالي، بناء على إعلان صادر عن مجلس التعليم العالي.

ونوه الدكتور الطويسي بأنه قد تم التحقق من أن المرشحين المتقدمين أردنين ويحملون رتبة الأستاذية بما ينسجم مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته.

وبين الطويسي بأنه تم إرسال رسالة إلكترونية إلى المرشح تبلغه بأنه تم اعتماد الطلب وفي حال تبين وجود خلل في المرفق أو عدم تطابق مرفق الرسالة مع ما ورد في الإعلان الصادر عن مجلس التعليم العالي يتم إبلاغه بعدم اعتماد الطلب.

من جهة أخرى اعلن الطويسي بأن عملية المقابلة للمرشحين لمنصب رئيس جامعة الطفيلة التقنية تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تم تحديد القائمة القصيرة والمكونة من عشرة أسماء مرشحة لشغل هذا المنصب.