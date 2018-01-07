الحكومة تستقبل 136 ألف طلب للدعم

الاصلاح نيوز–

قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر ذنيبات، الخميس الماضي إن الحكومة، ومن خلال موقع “دعمك” على الإنترنت وتطبيقه على الهواتف الذكية استقبلت نحو 136 ألف طلب من المواطنين منذ إطلاق الموقع في الأول من شهر كانون الأول ( ديسمبر) الماضي حتى مساء يوم الخميس.

وأوضح ذنيبات، أن هذا الرقم من الطلبات التي تم استقبالها من خلال موقع “دعمك ” على الإنترنت وتطبيقه على الهواتف الذكية، يمثل طلبات قدمها أرباب أسر أردنية، زودوا من خلاله بياناتهم وبيانات أسرهم، مشيرا إلى أنه اذا تم الاعتماد على أن معدل عدد أفراد الأسرة الأردنية يتراوح بين 4 الى 5 أفراد، فهذه الطلبات تمثل بيانات أكثر من نصف مليون فرد أردني.

وأكد ذنيبات أن موقع “دعمك”، وهو يحمل عنوان ” www.da3mak.jo” أو بالنطاق العربي “دعمك.الاردن”، على شبكة الانترنت، واسم ” دعمك” كتطبيق للهواتف الذكية على انظمة “الاندرويد” و” الاي اوه اس”، استثنى المستحقين للدعم من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية من تعبئة النموذج المطلوب على الموقع، نظرا لاستفادة هذه الفئات من الدعم من خلال رواتبهم الشهرية.

وقال: “لما كانت المعلومات المالية متوفرة عن موظفي ومتقاعدي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، فلا داعي لهذه الفئات لأن تقوم بتعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك”.

وأضاف ذنيبات أن الموقع متاح للاستخدام من قبل المواطنين (أرباب الأسر) لتعبئة النموذج بشكل يسير وواضح على مدار اليوم بدعم فني يقوم عليه فريق فني مشكل من ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أهمية دقة المعلومات الواردة في هذا النموذج كشرط اساسي لاستحقاق الدعم ، حيث انه من الضروري القيام بتدوين المعلومات المطلوبة بشكل واضح ودقيق.

وقال ذنيبات إن الموقع لا يعاني أية مشاكل فنية منذ إطلاقه رسميا بداية الشهر الماضي وحتى اليوم، ولكن ما يثار حول وجود مشاكل أو صعوبة في استكمال الطلب ترجع إلى اسباب لها علاقة بالمستخدم وطريقة تعبئته للطلب.

وأضاف أن الحكومة أتاحت محطات المعرفة ومكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات المملكة أمام ارباب الأسر الأردنية الراغبين بالتسجيل للاستفادة من الدعم الحكومي من خلال الموقع الإلكتروني:www.da3mak.jo أو دعمك.الأردن، لافتا إلى أن موظفي محطات المعرفة التي يزيد عددها على 132 محطة معرفة والمكاتب البريدية التي تزيد على 300 مكتب والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة مؤهلون ومدربون وجاهزون لتقديم الخدمة وارشاد المواطنين إلى كيفية تعبئة نموذج طلب الاستفادة من الدعم النقدي.

ودعا ذنيبات الراغبين بالاستفسار عن تقديم الطلبات حول الموقع الإلكتروني “دعمك” إلى الاتصال مع مركز الاتصال الوطني على هاتف رقم 06-5008080 حيث سيجيب موظفو المركز على استفسارات المواطنين الذي يعمل على مدى 24 ساعة.

وعن أبرز الاستفسارات والمشاكل التي واجهت المواطنين في تقديم الطلب عبر موقع “دعمك”، أوضح ذنيبات أن الطلب المتاح عبر الموقع يتطلب تعبئة الرقم الوطني لرب الأسرة وليس لأحد أفراد الأسرة، حيث كانت بعض الأسر اعتمدت على أحد افراد الأسرة لتعبئة الطلب برقمه الوطني وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن مشاكل أخرى ظهرت لمستخدمين لتعبئتهم خانة (القيد المدني) بالمقلوب، فضلا عن مشاكل أخرى كانت تظهر لدى أسر فيها حالات خاصة كحالات الطلاق مثلا، وفي تعبئة المعلومات الخاصة بخانة ( معلومات الاتصال).

وأشار إلى أنه لم يتح وقت كاف للوزارة والحكومة للترويج للموقع خلال الشهر الماضي، بيد أنه أكد بأن مركز الاتصال الوطني وموظفي البريد ومحطات المعرفة يمكن ان يساعدوا المواطنين للاجابة على اية استفسارات تخص الموقع وتعبئة نموذج طلب الدعم من خلاله.

وأشار إلى أهمية تعبئة المعلومات بدقة وحرص من قبل المواطن رب الأسرة، حيث ان تعبئة المعلومات المطلوبة من البداية هي الاساس في استكمال الطلب وتجاوز أية مشاكل يمكن أن تواجه المستخدم.

وكانت الحكومة أعلنت في خطاب الموازنة عن التوجه لتقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والأفراد، ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدل دعم السلعة.

الغد