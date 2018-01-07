القائد الأعلى يزور القيادة العامة

الاصلاح نيوز-

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث كان في استقبال جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وقائد سلاح الجو الملكي ورؤساء الهيئات في القيادة العامة.

واجتمع جلالته بالفريق الركن فريحات فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

واطمأن جلالة القائد الأعلى، على مستوى جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مؤكداً اعتزازه الكبير بمنتسبيها وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه إعدادا وتسليحا وتدريبا.