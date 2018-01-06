بعد الصورة التي نشرتها برفقة صديقتها.. داليا جنبلاط تردّ.. هل هي مثلية ام لا!

الاصلاح نيوز-

نشرت داليا جنبلاط ابنة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط, على صفحتها عبر انستغرام صورة تجمعها بالشابة تالا مرتضى, معلّقة عليها بالقول “زوجتي, نجمتي, وجودك في حياتي هبة. جنبا الى جنب حتى نشيخ حبيبتي”, معلنة بذلك زواجها من مرتضى.

وبعدما أحدثت صورة داليا وصديقتها، بلبلة، ما دفع بعض المواقع الإلكترونية الى تناول الصورة بطريقة سلبية، ردّت داليا جنبلاط، عبر حسابها على انستغرام قائلة: “صورة بريئة مع اقرب صديقة لي منذ الطفولة… والى هذا الحد تصل مخيلة بعض الناس″.

واثارت الصورة موجة من التساؤلات عما اذا كانت ابنة جنبلاط قد تزوجت فعلا من فتاة أخرى. وقد أُثير هذا الموضوع عدة مرات في السابق, لكن تم ضبضبته اعلاميا, وتكذيبه.