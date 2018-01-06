سينياكوفا تقصي شارابوفا… وتصل «النهائي»

الاصلاح نيوز-

فازت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالمياً على مواطنتها ايرينا بيجو بمجموعتين متتاليتين أمس (الجمعة)، لتبلغ الدور النهائي لبطولة شينتشين المفتوحة للتنس في الصين، وفازت هاليب بالمباراة 6-1 و6-4 بعد ساعة واحدة و29 دقيقة، لتصل إلى نهائي البطولة للمرة الثانية خلال مسيرتها الاحترافية، ونجحت هاليب في كسر إرسال منافستها مبكراً، لتتقدم في المجموعة الأولى 4-1، ثم كسرت إرسالها ثانية في الشوط السادس لتحسم المجموعة سريعاً.

وفي المجموعة الثانية، حاولت بيجو، الساعية إلى تحقيق أول فوز لها على هاليب في سادس محاولة، العودة للمباراة بعد كسر مبكر للإرسال، وتقدمت 3-2، معتمدة على الهجوم بقوة، لكن هاليب نجحت في التعامل مع الموقف، واقتنصت المجموعة لتضمن المنافسة على اللقب، وقالت هاليب عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة، أعرف أنها لاعبة قوية، وتحسن أداؤها كما رأيتم في المجموعة الثانية، ما زاد من صعوبة المواجهة»، مضيفة: «أعتقد أنني كنت قوية بما يكفي للصمود وضرب الكرة بقوة أكبر، لأن طاقتي بدأت تتراجع قليلاً. عدت للمباراة، ونفّذت ضربات إرسال جيدة في الشوط الأخير. وأنا فخورة بفوزي في هذه المباراة الصعبة».

وستواجه هاليب في المباراة النهائية التشيخية كاترينا سينياكوفا المصنفة السادسة وحاملة اللقب، التي فازت على الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا 6-2 و3-6 و6-3 في مباراة الدور قبل النهائي الثانية، التي استمرت أقل قليلاً من ساعتين، وبعد أن خسرت شارابوفا المجموعة الأولى، استبسلت وبدأت تهاجم إرسال سينياكوفا، ونجحت بالفعل في كسر إرسالها مبكراً، لتحسم المجموعة الثانية وتحقق التعادل.