الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة والقصوى للمياه للتعامل مع المنخفض

الاصلاح نيوز-

أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة (قصوى مياه) للتعامل مع المنخفض الجوي، وفقا لنائب مدير المدينة للمناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة، الذي أكد جاهزية الفرق للعمل داخل الأنفاق المرورية بتزويد التي يتواجد بها آبار لتجميع المياه وعددها 5، بماتورات شفط ضخمة ومولدات كهرباء.

وقالت الأمانة في بيان إنها تتابع الحالة الجوية التي يرجح وفق التنبؤات أن تشهد خلالها المملكة منخفضا جويا تصاحبه أجواء باردة وتساقطا غزيرا للأمطار بعد عصر اليوم الخميس وحتى نهار غدا الجمعة.

ودعت الأمانة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970/ 06 أو5359971 /06، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الـ22.

ودعا الطراونة المقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات إلى عدم ترك الأتربة والاسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرق كونها تلحق الضرر في قنوات تصريف مياه الامطار، وإلى عدم ربط مزاريب الأبنية بطريقة غير قانونية على مناهل الصرف الصحي نظرا لعدم قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

وأهابت أمانة عمان بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية التأكد من ثبات اللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة على أسطح المنازل لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة أن تهب بسرعات عالية.