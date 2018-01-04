إرشادات من الدفاع المدني خلال المنخفض

الاصلاح نيوز-

دعت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى اتباع إجراءات الوقاية المناسبة في الظروف الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واكدت، ضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية واَماكن تشكل السيول والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، خاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام و بيوت الشعر وغيرها.

كما دعت الى الابتعاد عن الحفر الإنشائية نظراً لتحولها إلى مصائد للأشخاص في حال تجمع مياه الأمطار في داخلها ،مع ضرورة قيام المشرفين على الأعمال الإنشائية بوضع الإرشادات التحذيرية والحواجز المرئية على جوانب هذه الحفر تجنباً لتعريض حياة الأشخاص لخطر السقوط فيها.

وشدد الدفاع المدني، على ضرورة تفقد قنوات ووسائل تصريف مياه الأمطار من حول المنازل أو المحال التجارية، لتكون جاهزة لتصريف المياه، لافتة الى ضرورة توفير التهوية المناسبة ما بين الفترة والأخرى للمنزل أثناء استخدام المدافئ وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم تجنباً لوقوع حوادث الحريق والاختناقات, وعدم ترك الأطفال وحدهم داخل المنزل وبخاصة أثناء استخدام المدافئ.

ودعت كذلك الى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير عن أسطح المنازل بفعل الرياح الشديدة تجنباً للتسبب بإيذاء الأشخاص، وعدم تحميل الاباريز الكهربائية فوق طاقتها أو تمريرها بالقرب من مصادر التدفئة، خوفاً من ذوبانها بسبب الحرارة وبالتالي نشوب الحريق.