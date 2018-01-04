القبض على سارق مصاغ ذهبية لعروس في العقبة

الاصلاح نيوز-

ألقى رجال البحث الجنائي بمديرية شرطة العقبة، القبض على شخص سرق مصاغا ذهبية لعروس تسكن في العقبة.

وفي التفاصيل، حسب مصدر أمني، فإن أحد الأشخاص وهو عريس، قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية أنه وبعد عودته من عمان إلى منزله في العقبة تفاجأ بوجود كسر بباب شقته، وبعد دخولها هو وزوجته تبين أن مصاغ عروسه الذهبية كافة قد سرقت، بالإضافة إلى ساعتين ثمينتين وجهاز خلوي، وبالتحقيق مع الزوجين تبين أنهما غادرا منزلهما من العقبة إلى عمان قبل نهاية العام 2017 بحوالي 4 أيام، وكان معهما شقيق الزوج الذي حضر لهما لغاية تهنئة العروسين بالزواج وبمنزلهما الجديد بالعقبة ليتم الاتفاق على السفر جميعا للعاصمة عمان، بعدها قام شقيق العريس بترك العروسين بعمان، وغافلهما وعاد لمنزل شقيقه العريس إلى العقبة بقصد السرقة، وقام بخلع زرفيل باب منزل شقيقه وسرق المصاغ الذهبية لعروس شقيقه، بالإضافة لساعتين فاخرتين وجهاز ايفون تقدر قيمتها بحوالي 7000 دينار.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن رجال البحث الجنائي في العقبة تمكنوا من القبض على شقيق العريس بعد الاشتباه به ومواجهته بالأدلة والقرائن بحكم حنكتهم وخبرتهم، واعترف بسرقته المصاغ الذهبية، وتمت إحالة السارق للمدعي العام بالعقبة الذي يتولى التحقيق بالقضية.