الامن العام يدعو الى توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة

الاصلاح نيوز-

دعت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام المواطنين الى ضرورة توخي اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والتنقل بين محافظات المملكة.

كما دعت الى تجنب الاقتراب من مجاري السيول والوديان عند اشتداد المنخفض حفاظا على سلامتهم وتجنبا لحدوث اي مكروه معهم لا قدر الله .

واكدت ضرورة تفقد جاهزية مركباتهم قبل استخدامها والتأكد من صلاحيتها للمسير بمثل تلك الاجواء الماطرة واجراء الصيانة اللازمة لها خاصة القطع الفنية غير الصالحة والضرورية للمسير في الاجواء الماطرة كالاضواء وماسحات الزجاج وغيرها ، اضافة الى ضرورة تجنب ارتكاب المخالفات المرورية خاصة تجاوز السرعات المقررة والتجاوز واتخاذ المسارب الخاطئة والتتابع القريب .

كما اكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام الى ضرورة متابعة الحالة الجوية والنشرات الدورية التي تصدرها الإدارة والجهات المعنية الاخرى أولا بأول والاتصال بمركز الطوارئ (911) عند الحاجة والضرورة .

(بترا)