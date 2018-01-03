“بلاي بوي” الإباحية من الورق إلى الشاشات!

الاصلاح نيوز-

تعتزم مؤسسة “Playboy” الأمريكية المشهورة، إغلاق النسخة الورقية للمجلة الإباحية، وتحويلها إلى موقع إلكتروني فقط.

وأكد مدير الشركة، بن كون عزمه، بأنه يفكر في هذه المسألة، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، مضيفا: “نريد التركيز على عالم “بلاي بوي”، الذي يعتبر أوسع بكثير من النسخة الورقة.

وأوضح مدير المؤسسة أن الشركة باتت تتكبد خسائر مادية، وأن المبيعات انخفضت بقيمة 7 مليارات دولار سنويا.

هذا وتجري محادثات منذ وفاة مؤسسها هيو هيفنر، في سبتمبر العام الماضي، حول بيع أسهم عائلته، التي تقدر بنسبة 35%.

يشار إلى أن هيو هيفنر أسس مجلة “بلاي بوي” عام 1953، في داره الشهيرة المعروفة باسم “بلاي بوي مانشن” في بيفرلي هيلز في لوس أنجلس.