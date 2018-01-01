 بدعم من العربي الإسلامي.. كلية الشريعة بالجامعة الأردنية تطور قاعة تدريسية لتطبيق نظام التعليم المدمج

الاصلاح نيوز-

في إطار التزام البنك العربي الإسلامي الدولي بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، افتتح رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وبحضور سعادة السيد إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي قاعة تدريسية بكلية الشريعة والتي قدمت بدعم من البنك أطلق عليها قاعة الدكتور “محمود السرطاوي”، أحد أساتذة وعمداء الكلية السابقين وقاماتها ، حيث تم تحديثها وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والالكترونية والتقنية الحديثة تتناسب مع متطلبات تطبيق نظام التعلم المدمج فيها ، ويأتي افتتاح القاعة ضمن حرص البنك وسعيه الدائم للتواجد والمشاركة في مختلف الفعاليات الأكاديمية والاجتماعية، وإسهاماً منه في تنمية وتطوير ودعم الأنشطة الأكاديمية المختلفة وتلبية لاحتياجات طلبة الكلية لاستخدام القاعة لمختلف الغايات.

وأعرب محافظة عقب حفل الافتتاح الذي حضره عدد من نواب الرئيس ومسؤولين في البنك، عن سعادته بافتتاح القاعة التي زودت بكافة الأدوات الالكترونية التي تدعم نظام التعلم المدمج الذي تنتهجه الجامعة، شاكرا دعم البنك العربي الإسلامي الدولي ومساهمته الجليلة في تحديثها من حيث الأثاث والتقنيات والإضاءة، الأمر الذي يعزز من مسيرة الكلية العلمية لتظل منارة للعلم وللمعرفة وللدين الوسطي المتسامح.

وأكد مدير البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي بأن تحديث القاعة شكل مساهمة بسيطة لصرح عملاق وشامخ، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدعم فيها البنك الجامعة، حيث قام البنك بالمبادرة للتبرع بترميم وتجديد القاعه ايمانا منه بأهمية دوره في أداء واجباته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تجاه الطلبة بشكل خاص وتجاه المجتمع عموما.

بدوره عبرعميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني عن بالغ شكرة وتقديره لمدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي السيد إياد العسلي على دعمه المتواصل وجهودة الدائمة للوقوف على كافة متطلبات كلية الشريعة وتلبية إحتياجاتها لتهيئة البيئة العلمية والتعليمية لطلاب وطالبات الكلية أسوه بجميع كليات الجامعة .

وفي نهاية الاحتفال قدم رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة درع الجامعة الأردنية تقديراً للسيد إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي على التبرع الذي قدمه البنك لكلية الشريعه