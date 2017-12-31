مجموعة كيبكو تعقد مؤتمر التدقيق الداخلي السنوي السادس عشر لعام 2017 في الأردن

الاصلاح نيوز-

عقدت مجموعة كيبكو مؤتمر التدقيق الداخلي السنوي لعام 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية يومي 28 و 29 من شهر نوفمبر في فندق روتانا – البوليفارد.

يذكر أن مجموعة كيبكو تحرص على عقد المؤتمر سنويا وقد تم اختيار الأردن لهذا العام ليجتمع فيه جميع إدارات التدقيق الداخلي بشركات المجموعة حيث بلغ عدد المشاركين 37 شخصا يمثلون مدراء ومسؤولي دوائر التدقيق الداخلي في شركات المجموعة ومن ضمنها شركات مجموعة الخليج للتأمين.

تم افتتاح المؤتمر بكلمة ترحيبية من السيد هيثم البطيخي رئيس منتجات التجزئة والبنكية الخاصة للبنك الأردني الكويتي حيث رحب بالحضور وأعرب عن أهمية المؤتمر على صعيد تطوير وتبادل المعرفة المتعلقة بالتدقيق الداخلي.

ركز جدول أعمال المؤتمر على نشر المعرفة حول القضايا المعاصرة ذات الصلة بالتقنيات الحديثة التي تساعد على ضبط واكتشاف الأخطاء، إضافة إلى ضرورة وضع خطة عمل لتنفيذ مشاريع مستقبلية لأتمتة وتطوير آليات التدقيق الداخلي في شركات المجموعة ككل.

وقد تم مناقشة وبحث أحدث اتجاهات ومستجدات التدقيق الداخلي المطروحة عالميا وإقليميا من خلال تبادل الأفكار والآراء فيما بين شركات مجموعة كيبكو وبمختلف قطاعاتها وذلك إرساءً و تدعيماً لدور التدقيق الداخلي في جميع شركات المجموعة.

وقد حضر المؤتمر من شركة gig – الأردن السيد/ أحمد اصبيح – مدير أول دائرة التدقيق الذ قدم عرضا للحضور عن إحدى مواضيع التدقيق المعاصرة والمتعلقة بدور المدقق الداخلي في التعامل مع أهم عشر مخاطر متعلقة بالتكنولوجيا المعاصرة. كما حضر أيضاً كل من السيد/ فهمي وضاح عبد الهادي والسيد/ سامي مرقة من دائرة التدقيق الداخلي إضافة الى السيد/ بشير البدارين – مدير الرقابة الداخلية في دائرة تعويضات المركبات بالشركة.

واختتم المؤتمر بكلمة من دولة السيد عبد الكريم الكباريتي، رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي مؤكداً على مدى سعادته لوجود هذا الجمع من مدققي مجموعة كيبكو في الأردن وما له من أثر بالغ في تطوير أساليب التدقيق في الشركات.