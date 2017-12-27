11 % العجز بالميزان التجاري خلال عشرة شهور

الاصلاح نيوز :-

-ارتفع العجز بالميزان التجاري خلال العشر اشهر الاولى من العام الحالي بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق ارقام دائرة الاحصاءات العامة بلغ الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات بفترة القياس 7 مليارات و550 مليون دينار، وسجلت الصادرات الكلية قيمة بلغت 4 مليارات و351 مليون دينار منخفضة عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة بلغت 7ر2 في المائة، فيما بلغت المستوردات 11 مليارا و900 مليون دينار مرتفعة عن العام الماضي بنسبة 6ر5 في المائة .

وسجلت الصادرات الوطنية ما مقدارة 3 مليارات و673 مليون دينار، بارتفاع ضئيل بلغ 4ر0 في المائة عن العام الماضي بسبب ارتفاع في قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة بنسبة 8 في المائة، والبوتاس الخام بنسبة 17 في المائة والأسمدة بنسبة 6 في المائة.

بترا