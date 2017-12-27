“التربية” توجه ارشادات لطلبة “التوجيهي”

الاصلاح نيوز :-

وجهت وزارة التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة الاربعاء مجموعة من الرسائل والإرشادات حرصا منها على سلامة سير امتحاناتهم ، تضمنت :

– الحضور إلى قاعة الامتحان قبل الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

– اصطحاب بطاقة الجلوس والهوية الشخصية أو جواز السفر يومياُ الى قاعة الامتحان.

– عدم اصطحاب أي من ( أجهزة الهواتف الخلوية ،الساعات الإلكترونية ، والأقلام بأنواعها إلى قاعة الامتحان .

– التأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان.

– معرفتك مكان قاعة الامتحان والوقت اللازم للوصول إليها قبل يوم من بدايته، ييجنبك التأخر عن الامتحان، والحرمان من دخول القاعة .

– تأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة ، والوقت المحدد لكل امتحان .

– بيئةُ الامتحانِ و أجواؤه الآمنة المريحة أنت تصنعها لك وللآخرين.

– الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان.

وتمنت الوزارة لأبنائها الطلبة النجاح والتوفيق.