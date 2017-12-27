ارتفاع على الحرارة الأيام الأربعة المقبلة

الاصلاح نيوز :-

قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني، إن توقعات النماذج الفصلية لعدد من المراكز العالمية والمعتمدة لدى دائرة الأرصاد الجوية تشير الى ان هنالك توقع بنسبة تصل إلى 40 % ان يكون الاداء المطري خلال الاشهر الثلاثة المقبلة (كانون الثاني، وشباط، وآذار) اقل من معدله العام بقليل في اغلب مناطق المملكة مع تحسن بسيط في الاداء المطري للمناطق الشمالية خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل.

وبين المومني أن التوقعات ذاتها تشير إلى أن هنالك احتمالية بنسبة تتجاوز 50 % أن يكون معدل درجات الحرارة خلال الاشهر المذكورة اعلى من معدلها العام بمقدار 0.5-0.7 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالمنخفض الجوي الذي أثر على المملكة أمس الأول أوضح المومني أن الهطول المطري للمنخفض حسّن من امطار الموسم بنسب تراوحت ما بين 5 %-10 % ومحققاً ما نسبته 30 % من اداء المربعانية العام.

ووفق مدير الأرصاد فإن المناطق الشمالية والوسطى كانت الاكثر تأثرا بالمنخفض الجوي الذي حيث سجلت محطة رصد راس منيف في محافظة عجلون اعلى مجموع مطري خلال هذا المنخفض بلغ 48.6 ملم محققة ما نسبته 8% من معدلها الموسمي العام تليها محطة اربد بمجموع مطري 47.2 ملم محققة ما نسبته 10 % من معدلها الموسمي العام ، ومحطة صما 37.6 ملم محققة ما نسبته 9% من المعدل الموسمي العام، فيما شهد مطار عمان المدني مجموع مطري بلغ 22.0 ملم محققاً ما نسبته 8% من معدله الموسمي العام.

وبحسب مدير الأرصاد فإن معدل مجموع كميات الامطار المتراكمة منذ بداية الموسم المطري وحتى نهاية هذا المنخفض الجوي بلغ في المناطق الشمالية 98.8 ملم محققة ما نسبته 20% من معدلها الموسمي العام فيما بلغت 47.6 ملم في الاغوار الشمالية محققة ما نسبته 14% من معدلها الموسمي العام ، وقد حققت المناطق الوسطى الغربية مجموع مطري بلغ 64.2 ملم محققة ما نسبته 15% من معدلها الموسمي العام فيما حققت المناطق الوسطى الشرقية ما نسبته 14% بمجموع مطري بلغ17.1 ملم والمناطق الشرقية 7.6 ملم محققة ما نسبته 8% من معدلها الموسمي العام.

فيما لم تشهد المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بما فيها الاغوار الجنوبية والعقبة اي هطول مطري خلال هذا المنخفض وبقيت المجاميع المطرية في المناطق الجنوبية الغربية 14.6 ملم وبنسبة 6% وفي المناطق الجنوبية بما فيها العقبة 0.5 ملم وبنسبة 1% وفي الاغوار الجنوبية 4.7 ملم بنسبة 6% من معدلها الموسمي العام .

إلى ذلك تبقى المملكة طوال الأيام الأربعة المقبلة تحت تأثير مرتفع جوي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق.