“امن الدولة” توزع الاموال المحصلة بقضية شركة “القصيص” مطلع العام

الاصلاح نيوز :-

تباشر نيابة محكمة امن الدولة مطلع العام المقبل بإجراءات توزيع الاموال المحصلة في قضية البورصة “شركة القصيص للاستثمارات التجارية” والمكتسبة الدرجة القطعية على المتضررين بهذه القضية.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء “بلغ عدد المتضررين من الشركة 11 ألفا و552 مواطنا، قامت بنشر اسمائهم في الصحف اليومية، معلنة عن البدء بتوزيع الاموال المحصلة اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الثاني من كانون الثاني المقبل من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء خلال ايام الدوام الرسمي.

واضاف البيان، ان موقع تسليم الاموال المحصلة سيكون في مجمع المحاكم العسكرية في منطقة ماركا الشمالية مقابل سلاح الجو الملكي بحيث تكون المراجعة شخصيا للشخص المعني مصطحبا معه بطاقة الاحوال المدنية، ولن يتم تسليم اي شخص في غير المواعيد المحددة ووفقا للرقم المتسلسل المعلن في الصحف وسيتم الاعلان عن باقي الشركات المكتسبة قضاياها الدرجة القطعية تباعا.

–(بترا)