نواب ومبادرة: مؤتمر استثماري كبير في البحر الميت

الاصلاح نيوز :-

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابو صعليك، ان اللجنة وبالتعاون مع اعضاء المبادرة النيابية تحضر حاليا لتنظيم مؤتمر استثماري، تدعى اليه فعاليات الاقتصاد الوطني المختلفة.

واضاف ابو صعليك خلال لقائه مساء امس الثلاثاء، مع رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع واعضاء الجمعية، بحضورلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان المؤتمر الذي سيعقد في منطقة البحر الميت، سيعرض الميزات النسبية للاقتصاد الاردني كما يسلط الضوء على الطاقات والخبرات البشرية الاردنية بالخارج.

ودعا ابو صعليك، الجمعية وكافة المنظمات التجارية والصناعية لتقديم ورقة عمل تتضمن رؤية واقعية تساهم في وضع حلول مناسبة للتحديات الاقتصادية الحالية، اضافة الى رؤيتها في تنظيم العمل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا دور القطاع الخاص الرئيسي في ادارة دفة الاقتصاد بالمرحلة المقبلة.

بدوره، عرض الطباع ابرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع رجال الاعمال الاردنيين، مشيرا الى ان استقرار التشريعات الناظمة للعملية التجارية والصناعية بالمملكة له دور كبير في جلب وتوطين الاستثمار، اضافة الى التنافس الحاصل بدول اقليمية لجذب المستثمرين وتقديم مزايا وفرص ذات جدوى اقتصادية.

واضاف ان اعادة النظر بالمزايا المعطاه داخل المناطق الحرة والمناطق التنموية، بات امرا ملحا خصوصا بوجود رغبه لدى كثير من رجال الاعمال للاستثمار في مناطق خارج التنظيم التنموي مما يعطي حافزا اكبر للمناطق الاقل حظا بالمحافظات النائية، لافتا الى ضرورة قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم تسهيلات لتشجيع رجال الاعمال المبتدئين.

واكد الطباع ضرورة زيادة الانفتاح والتوجه الى الاسواق التركية والايرانية لوجود فرص اقتصادية ذات جدوى للمنتجات الوطنية، كما اكد على ضرورة اعادة النظر في جدوى رفع ضريبة السيارات الهجينة، وان بذلك تجاوزا للحكومة عن التوجه العالمي للطاقة الخضراء والمحافظة على البيئة.(بترا).