الغاء مؤتمر طبي مع جمعية امريكية ردا على قرار ترمب

الاصلاح نيوز :-

الغت نقابة اطباء الأسنان المؤتمر المشترك بين الجمعيتين الامريكية والاردنية للاستعاضة والتركيبات السنية وخاطبت الجمعية الأمريكية لإبلاغها بقرار النقابة بمقاطعتها وإلغاء المؤتمر المشترك احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ويذكر أن المؤتمر كان مزمعا إقامته لأول مرة بالمملكة في شهر اذار المقبل تحت عنوان (المفاهيم والممارسات العصرية في عالم التركيبات السنية) بالبحر الميت بمشاركة اختصاصيين من مختلف انحاء العالم.

وقال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان النقابة وجهت خطابا شديد اللهجة للجمعية الامريكية استنكرت فيه سياسة الحكومة الامريكية المنحازة وغير العادلة في تعاملها مع القضايا الفلسطينية خاصة قرار الرئيس الامريكي الاخير المخجل واللاأخلاقي والذي يتضمن نقل السفارة الامريكية الى القدس.

ومن جانبه قال الناطق الاعلامي باسم النقابة الدكتور عمر القواسمي ان النقابة ستعمل على عقد المؤتمر الدولي في موعده دون رعاية او مشاركة امريكية وبالتوجه الى الجمعيات الاوروبية المعتبرة، وبالاعتماد على الطاقات المحلية والعربية.

وسبق لنقابة أطباء الأسنان ان قررت مقاطعة المنتجات الامريكية تعبيرا عن موقفها الرافض لقرار الرئيس الأمريكي.