مقترح لإنهاء استئجار الباقورة والغمر

الاصلاح نيوز :-

طالب عدد من النواب الأحد، بإلغاء اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل.

وتبنى النواب مذكرة لإنهاء الاتفاقية، مشيرين إلى أنها تشكل تعديا على السيادة الأردنية وحقوق المواطنين بالاستفادة من هذه الأراضي.

يذكر أن الاتفاقية نصت على إعطاء إسرائيل حق استخدام الباقورة والغمر، لمدة 25 عاما، تجدد تلقائيا ما لم يعلن أحد الطرفين نيته إنهاء الاتفاقية قبل عام من نهايتها.

وتقع الباقورة في الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، فيما تقع الغمر في وادي عربة، جنوبي الأردن.

ويحق للأردن، حتى تشرين الأول المقبل، إبلاغ إسرائيل، بعدم رغبته تمديد استخدامها لمنطقتي الباقورة والغمر، ليتسنى له استلامها بعد عام من تاريخه.