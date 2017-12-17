تثبيت أكثر من 6ر2 مليون عنوان للمواطنين بالأحوال المدنية

الاصلاح نيوز :-

ثبتت دائرة الأحوال المدنية والجوازات حوالي 6ر2 مليون عنوان تفصيلي للمواطنين الأردنيين.

وقالت مديرية العلاقات العامة والإعلام بالدائرة في بيان صحفي اليوم الأحد، ان إفصاح المواطنين وتصريحهم عن العنوان الخاص بهم يأتي استنادا لأحكام المادة 56 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، والتي نصت على أن كل أردني يزيد عمره على 18 سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه المفصل.

وأضافت ان العنوان التفصيلي والذي يدلي به المواطن لدى الموظف المختص في دائرة الأحوال المدنية والجوازات يتضمن المحافظة، اللواء، المدينة، البلدة، الحي، الشارع، رقم الهاتف أو غير ذلك حسب ما تقتضيه الحاجة.

واشارت إلى أنه في حال تم تغيير العنوان فإن المواطن ملزم بمراجعة الدائرة والتصريح لديها بالعنوان الجديد خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.