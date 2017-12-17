المصري: هناك خلل في الوضع الاقتصادي الأردني

الاصلاح نيوز :-

حاضر رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري اليوم الاحد في جامعة عمان العربية وتناول القضايا الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية والاردن ضمن برنامج ثقافي تنظمه الجامعة.

وتطرق الى القضية الاهم وهي القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مشيرا الى التطورات الجديدة التي تشهدها المنطقة في هذه المرحلة العصيبة التي تعاني منها الشعوب العربية في ضوء تكوين شرق اوسط جديد بعنف ووحشية الى جانب الوقوف على نتائج اجتماعات القوى العالمية وتدخلها بالقضايا العربية.

وأكد المصري على ثبات وتماسك المجتمع الاردني في ضوء النزاعات التي تشهدها المنطقة والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها الاردن نتيجة الاحداث السابقة و الجارية مستعرضا ثبات العلاقات التي تجمع الاردن بدول الخليج العربي وأشقائه العرب، والتي تصب في هدف واحد ومحوري وحدة الامة على هدف واجتماعها مؤخرا على حق الشعب الفلسطيني في ارضه والتي لا يغيرها قرار اهوج ومتسرع لشخص متلون ومتحيز لكيان غاصب لا حق له في القدس والأراضي الفلسطينية.

وبين وجود خلل في الوضع الاقتصادي الاردني القائم على الاعتماد على الضرائب وجيوب المواطنين دون التطرق لحلول اقتصادية اكثر نجاعة يتوزع فيها الاعتماد على الذات بصورة منطقية والتوسع في جلب الاستثمارات وابتكار الحلول الاقتصادية التي تسد العجز في المديونية وتوفر فرصا تنموية يلمسها المواطن وبلوغ الرؤية الهاشمية في الاعتماد على الذات في الخروج من الازمات وتوفير حلول بديلة يكون المواطن شريكا فيها.

ولفت المصري الى ان وقوف الاردن منذ بداية الازمة الفلسطينية مع حق الشعب الفلسطيني وانحيازه المطلق للقضية الفلسطينية كقضية محورية هامة عبر تاريخ النضال الاردني الفلسطيني لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في ارضه امام المجتمع الدولي وتكريس هذا النهج واعتباره امرا وطنيا قوميا لا تراجع عنه، الى جانب مساهمته الكاملة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم رأس الدولة الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل ما اوتي من قوة.

وأشاد المصري بقوة وثبات الاردنيين وتماسكهم وتوحدهم مع الشعوب العربية وتجسيد هم مشترك لبلوغ مستقبل افضل والى ضرورة تكاثف الاردنيين لتحسين الاقتصاد الاردني حيث يمتلك الاردن ارث سياحي وحضاري يوثق حضارات قديمة نشأت على ارضه ويتوجب ان يساهم الجميع في الترويج للسياحة الى جانب امتلاك الاردن للعقول المبدعة في جميع المجالات والتي تجسد نموذجا يحتذى به في جميع الميادين.

وعبر رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم عن شكره للمصري على تلبية الدعوة وتقديم المعلومات القيمة وتعزيز الرؤى لدى الطلبة لمواجهة التحديات المقبلة والراهنة .

-(بترا)