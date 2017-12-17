أردوغان: سنفتح سفارتنا في عاصمة فلسطين خلال أيام

الاصلاح نيوز :-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستفتح سفارة لها في القدس الشرقية خلال أيام.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزبه ‘العدالة والتنمية’ الحاكم، بولاية كارامان اليوم :’اقترب اليوم الذي سنفتح فيه رسميا بإذن الله سفارتنا هناك’.

وأضاف: ‘لقد كنا نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، لكن لم تكن لدينا فرصة لفتح سفارتنا هناك، لأن القدس تحت الاحتلال. وحاليا يتم تمثيل بلادنا (في فلسطين) على مستوى القنصلية العامة، التي يترأسها السفير. وفعليا أنجزنا المهمة وخلال الأيام القليلة المقبلة سنفتح سفارتنا’.

ويأتي هذا التصريح بعد يومين من دعوة الرئيس التركي العالم الإسلامي إلى رد مناسب على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، في 6 كانون الأول الجاري.

وكان رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، أكد أمس السبت، أن قنصلية بلاده العامة في القدس تقوم حاليا بمهمة سفارة فعلية لدى دولة فلسطين.

رويترز