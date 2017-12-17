صحيفة: مسلحو داعش في سوريا يتدفقون إلى سيناء عبر الأردن

الاصلاح نيوز :-

– نقلت صحيفة ‘اليوم السابع’ المصرية عن مصادر سورية قولها إن مسلحي داعش في سوريا يتدفقون إلى سيناء مرورا بالأردن ومنها لمصر.

وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن مسلحي ‘داعش’ يمكن أن يتوجهوا إلى جنوب سوريا للتسلل إلى الأردن ومن ثم إلى مصر، مشيرة إلى إمكانية نقل المسلحين عبر الجو إلى الأراضي المصرية ‘في حال تواطأت بعض القوى الأمنية الداعمة للتنظيم’.

ورجحت المصادر نفسها أن ‘نقل عناصر داعش إلى إحدى دول الجوار مع مصر عبر طائرات حربية أو طائرات شحن معدات عسكرية ومن ثم يتم نقلهم إلى مصر’.

وأفادت المصادر، بحسب ‘اليوم السابع’ بأن مسلحي التنظيم عاجزون عن التحرك فى بلدان العالم دون تسهيلات أمنية(…).