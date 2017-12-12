شهيدان وجريح في قصف اسرائيلي على بيت لاهيا

الاصلاح نيوز :-

استشهد فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، في قصف نفذته طائرة استطلاع إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، أن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت دراجة نارية في قرية أم النصر شمال القطاع مما أدى إلى سقوط شهيدين جراء الاستهداف.

وأكدت المصادر ان جثماني الشهيدين نقلا إلى المستشفى الاندونيسي في جباليا.

وذكرت مصادر مقربة من الجهاد الإسلامي أن الشهيدين هما: حسين غازي حسين نصر الله، ومصطفى السلطان وهما من عناصر وحدة الهندسة التابعة لسرايا القدس في لواء الشمال.

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