القوات المسلحة تحرر مواطنا أردنيا خطف في سورية

الاصلاح نيوز-

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن القوات المسلحة ممثلة بمديرية الاستخبارات العسكرية، والوحدات ذات العلاقة وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تمكنت من تحرير المواطن الأردني منهل احمد عبدالله حمدان الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري حيث يقيم هناك منذ زمن طويل، ويدير مزارع تعود ملكيتها له، وكانت الجماعات المسلحة قد قامت بتعذيبه وطلبت فدية مقابل إطلاق سراحه، وقد كثفت الجهات الاستخباراتية أعمالها وتحرياتها حتى تمكنت من تحريره حيث أعادته إلى اسرته في محافظة إربد بعد اختطاف دام عدة أيام.

واضاف المصدر “أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وهي ترابط على الثغور وتحمي الحدود لتؤكد حرصها على فرض الأمن والأمان لحماية المواطن وستستخدم أقصى أنواع القوة لردع هذه العصابات أياً كانت غاياتها وأهدافها وولاءاتها”.