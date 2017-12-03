32.5 دينار للفرد سنويا مقابل رفع الدعم عن الخبز و”المبيعات”

الاصلاح نيوز-

قال وزير الصناعة والتجارة، المهندس يعرب القضاة، خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، إن قيمة الدعم النقدي للفرد سنويا بدل رفع الدعم عن الخبز ورفع ضريبة المبيعات لبعض السلع المصنعة، تبلغ 32.5 دينارا.

وأشار إلى أن 69% من الأردنيين سيحصلون على الدعم النقدي، أي 5.2 مليون مواطن من أصل 7.65 مليون مواطن، إذ إن 32 ألف أسرة أردنية تعيش خارج المملكة وفق ما ذكره القضاة.

وأضاف القضاة، أن “كل من هو موظف مدني او عسكري أو متقاعد مدني أو عسكري سوف يصله الدعم عن السنة كاملاً بحسب عدد أفراد أسرته مع راتبه الشهري”.

وأشار إلى أن “الفرد الذي لا يملك راتباً شهرياً حكومياً فإن عليه التقدم بطلب بدل الدعم النقدي ويسجل فيه رقمه الوطني ورقم دفتر العائلة وقيمة راتبه الشهري الخاص ورقم حساب بنكي إذا توفر”.

وبين أيضا أن الفرد الذي لديه رقم حساب بنكي سيحصل على حوالة بقيمة الدعم النقدي مرة واحدة في السنة، ولكن في حال لم يكن لديه رقم حساب بنكي فإنه يستطيع أخذ قيمة الدعم عن السنة كاملة من أحد البنوك التي ستعتمده الحكومة لاحقاً والذي فروعه منتشرة في جميع انحاء المملكة، بعد تقديم طلب الدعم اليه.

وأكد الوزير على استمرارية الدعم النقدي والدليل أن الحكومة استحدثت بنداً جديداً في قانون الموازنة العامة للعام المقبل هو الأمان الاجتماعي ودعم الخبز وأشير له في موازنة العامين 2019 و 2020.