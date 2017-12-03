منحة أميركية للأردن بقيمة 475 مليون دولار

الاصلاح نيوز-

وقعت الحكومتان الأردنية والأميركية اليوم الاحد اتفاقية منحة دعم نقدي مباشر للخزينة بقيمة 475 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام 2017.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان الدكتور جيم بارنهارت.

وقال الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع، ان المنحة ستستخدم لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2017، ما يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، متوقعا تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف ان المبلغ المتبقي من المساعدات الاقتصادية، بقيمة 337 مليون دولار تقريبا سيخصص لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة القطاع الاجتماعي وتعزيز المساءلة الديمقراطية، وبذلك يصبح إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2017 حوالي 812 مليون دولار.

وقال ان المساعدات الأميركية للعام الحالي تزيد بمقدار 212 مليون دولار تقريبا عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة خلال الفترة 2015-2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط من العام 2015.

وأعرب وزير التخطيط عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، على الدعم المتواصل المُقدم للمملكة.

وقال ان الدعم الأميركي المتزايد للأردن يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديرا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الفاخوري أن هذا الدعم كان له أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، معربا عن تطلع الأردن للمزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد، ما سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.

وقال مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان ان الوكالة ترتبط مع الأردن بعلاقات شراكة طويلة الأمد، تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وتطوير إيصال الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين الأردنيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة والاردن نجحتا معاً في تزويد أكثر من مليوني شخص بمياه الشرب العذبة، بالإضافة إلى خدمات الصرف الصحي.

وأشار الى ازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 800 بالمائة، بعد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وتطبيق بنود اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن.

وقال ان آثار هذا التعاون انعكست أيضاً على تطوير خدمات الرعاية الصحية التي تُقدّم لآلاف المواطنين عبر صيانة وتحديث أكثر من 400 عيادة ومستشفىً في جميع أنحاء الأردن، بالإضافة إلى استفادة أكثر من مليون طالب وطالبة من مبادرات تطوير البيئة التعليمية التي تحققت عبر برامج تطوير البنية التحتية، وبرامج تدريب المعلمين.

وأشاد بارنهارت بالدور المحوري للأردن وبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين ما جعل الأردن نموذجاً في المنطقة والعالم.

ويعدّ البرنامج الاميركي لتقديم المساعدات الاقتصادية للأردن الأكبر من نوعه في العالم، حيث قدمت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مساعدات للأردن لأكثر من 60 عاما.