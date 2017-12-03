الطاقة والمعادن: فرق أسعار الوقود بفاتورة الكهرباء متغير شهرياً

الاصلاح نيوز-

قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود المعلنة منذ شهر تشرين الثاني 2016 تبين وبكل وضوح أن قيمة بند فرق أسعار الوقود بالفاتورة الشهرية متغيرة شهرياً صعوداً أو هبوطاً حسب كلفة أسعار سلة الوقود فوق سعر استرشادي للنفط الخام 55 دولارا للبرميل.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الاحد، ان هذه الآلية تحتسب على أساس المعدل المتحرك للأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر المراد وضع بند فرق أسعار الوقود له.

وفي حال انخفضت أسعار سلة الوقود إلى ما يعادل السعر التأشيري للنفط الخام (برنت) 55 دولارا/برميل فما دون تكون قيمة بند فرق أسعار الوقود صفرا، وتبقى تسعيرة الكهرباء كما هي قبل تاريخ الأول من كانون الأول الحالي.