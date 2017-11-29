وفاة الفنانة المصرية شادية

الاصلاح نيوز-

توفيت اليوم (الثلاثاء) الفنانة المصري شادية عن 86 عاماً بعد أزمة صحية نقلت إثرها إلى المستشفى، وفق ما ذكر التلفزيون المصري.

وولدت شادية، واسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، لأب يهوى العزف على العود ويحب الغناء، ما شجعها على العمل في الفن.

وأطلت على الجمهور للمرة الأولى في دور ثانوي في فيلم «أزهار وأشواك» عام 1947 قبل أن تشارك في العام نفسه في فيلم «العقل في إجازة» أمام المطرب محمد فوزي وكان من إخراج حلمي رفلة.

وقدمت شادية أفلاماً متنوعة في بداية مشوارها الفني حملت الطابع الكوميدي، واشتهرت بدور الفتاة المدللة حتى أطلق عليها لقب «دلوعة السينما»، إلا أنها تخلت عن الغناء في عدد من أفلامها لتثبت أنها ممثلة متمكنة وليست مجرد فنانة خفيفة الظل أو نجمة غنائية. وكانت شادية أعلنت اعتزال الفن عام 1986.