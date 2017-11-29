مركز برافيا يحتفل بمرور عام من النجاحات ويكرم المشاركين وأصحاب الهمم

احتفل مركز برافيا للتجميل بمنطقة جميرا بمرور عام من النجاحات على تأسيسه بحضور كوكبة من أهل الفن والمشاهير وعارضات الأزياء وعدد من الاعلاميين وممثلين وسائل الاعلام والصحافة ، وذلك بفندق ميدويست بدبي .

تضمن الحفل تكريم الموظفات المتميزات ، وتكريم اصحاب الهمم ، كما كرم الرعاة إدارة مركز برافيا لتقديمه باقات مميزة للمرأة للعناية بجمالها بأسعار مغرية ومنافسة للمراكز الأخرى، وبالتزامن مع عطاءات عام الخير التي أطلقها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظة الله، أطلق المركز مبادرة خيرية تمثلت في تقديم خدمات مجانية للعروس من الأسرة المتعففة ومن أصحاب الهمم المعروفين سابقا بذوي الإعاقة / الاحتياجات الخاصة.

كما وأقيم على هامش الحفل ، عروض أزياء مغربية رائعة لفساتين الزفاف والسهرة للمصممة المختصة بالأزياء المغربية “هدى ستايل”، وعرض ازياء للمصممة ناريمان زيدان ، وعرضت شركة “أجمل” لتجارة أدوات ومعدات الحلاقة، ابرز منتجاتها للعناية بالشعر، وكل ما يلزم للحلاقة من أدوات ومعدات ذات جودة عالية.

وأكدت صفاء السالمي مديرة التسويق بمركز برافياان هذا الاحتفال الكبير وهذا الحضور من الإعلاميين واهل الفن والنجوم وعارضات الازياء والحضور من أعلى المستويات يعكس مدى حب الناس ويقه الناس بمركز برافيا .